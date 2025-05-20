Українців попередили про тимчасові обмеження в одному із пунктів пропуску на кордоні у Львівській області

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Прикордонники попередили про тимчасові обмеження в одному із пунктів пропуску на кордоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

За інформацією від польської сторони, у пункті пропуску "Медика" (напрямок в’їзду до Республіки Польща, виїзд з України) тривають дорожні роботи на вантажній смузі. Там здійснюється укладання нового асфальтного покриття. У зв’язку з цим можливе уповільнення оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів. Наразі проїзд вантажівок організовано через автобусну смугу руху.

З української сторони пункту пропуску "Шегині" також продовжуються ремонтно-реконструкційні роботи, що впливає на швидкість руху транспорту.

Прикордонники рекомендують заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть інспекторку митниці, яка незаконно вивезла до Польщі чотирьох чоловіків.