Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области

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В пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей будут проводиться ремонтные работы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По информации польской стороны, в связи с проведением дорожных работ на территории пункта пропуска "Медика" (Польша), оформление легковых автомобилей на выезд из Украины (въезд в Республику Польша) будет временно осуществляться только через две автобусные полосы движения.

"На польской стороне идет укладка нового асфальтового покрытия, которое, по прогнозам, займет ориентировочно 5 часов. В этой связи ожидается замедление пропускных процедур для легковых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Пограничники просят путешественников учитывать эти обстоятельства при планировании поездки и выбирать альтернативные маршруты.

Ранее пограничники уже предупреждали об ограничении движения в пункте пропуска "Шегини – Медика".