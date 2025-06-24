На Львівщині жінка організувала контрабанду лісоматеріалів до ЄС

фото: Бюро економічної безпеки

За матеріалами БЕБ на Львівщині судитимуть організаторку схеми незаконного вивезення лісоматеріалів за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що місцева жителька, зареєстрована як фізична особа-підприємець, організувала контрабанду лісопродукції породи ліщини до країн ЄС. Фігурантка на підставі підроблених документів отримувала сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Правоохоронці задокументували незаконне переміщення лісопродукції обʼємом понад 18 м3 через митний кордон України з використанням товарно-супровідних документів, що містили неправдиві відомості.

Окрім того, встановлено факт легалізації коштів отриманих незаконним шляхом.

Нагадаємо, на Львівщині сільський голова дозволив приватизувати землю, призначену для будівництва дороги.