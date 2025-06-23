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23 червня 2025, 09:59

На Львівщині прикордонники виявили в авто книги, яким понад 100 років

23 червня 2025, 09:59
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фото: ДПСУ
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Прикордонники виявили у громадянина Польщі книги, що датуються XIX-XX століттями

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У пункті пропуску "Шегині" прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону виявили у громадянина Польщі книги, що датуються XIX-XX століттями. Чоловік прямував на виїзд з України.

Під час перевірки автомобіля Mitsubishi, у автомобілі іноземця знайшли три старовинні книги: одне видання 1886 року, а два інших - 1912 і 1923 років випуску.

"На водія склали протокол. Виявлені книги будуть передані на експертизу для встановлення їхньої культурної та історичної цінності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники Львівщини отримали спецобладнання майже на 2 млн грн.

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