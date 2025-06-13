На Львівщині сільський голова дозволив приватизувати землю, призначену для будівництва дороги

фото: ДБР

На Львівщині колишній сільський голова погодив виділення землі під приватизацію, попри її призначення для будівництва дороги

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Працівники відомства повідомили про підозру колишньому голові Солонківської сільської ради Львівського району. За даними слідства, посадовець погодив виділення земельної ділянки у приватну власність, незважаючи на те, що ця територія була зарезервована для будівництва дороги.

Ділянку передали без участі профільного відділу сільради, а в документації не було зазначено її призначення під транспортну інфраструктуру.

За попередньою оцінкою, територіальна громада зазнала збитків на суму 779 тис. 620 грн. Земельна ділянка, що вибула з комунальної власності, арештована.

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині посадовця судитимуть за незаконну приватизацію землі вартістю 1,3 млн грн.