10:26  24 июня
В Одесской области 32-летняя женщина зарезала пенсионерку
06:25  24 июня
В Ивано-Франковске в реке утонул человек
03:55  24 июня
Из плена сразу за решетку: в Днепре судят военного за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 июня 2025, 11:37

Во Львовской области женщина организовала контрабанду лесоматериалов в ЕС

24 июня 2025, 11:37
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности
Читайте також
українською мовою

По материалам БЭБ во Львовской области будут судить организатору схемы незаконного вывоза лесоматериалов за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что местная жительница, зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, организовала контрабанду лесопродукции породы орешника в страны ЕС. Фигурантка на основании поддельных документов получала сертификаты по происхождению лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

Правоохранители задокументировали незаконное перемещение лесопродукции объемом более 18 м3 через таможенную границу Украины с использованием товарно-сопроводительных документов, содержащих ложные сведения.

Кроме того, установлен факт легализации средств, полученных незаконным путем.

Напомним, во Львовской области сельский голова разрешил приватизировать землю, предназначенную для строительства дороги.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область БЭБ древесина схема контрабанда
Съехала в кювет и протаранила забор: на Львовщине 15-летняя мотоциклистка едва не убила себя и сверстника
24 июня 2025, 05:05
Во Львовской области пограничники обнаружили в авто книги, которым более 100 лет
23 июня 2025, 09:59
Во Львовской области руководитель благотворительного фонда обманул военных и волонтера на 1,3 млн грн
20 июня 2025, 21:29
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Предприятие по изготовлению мин подозревают в неуплате более 325 млн грн налогов
24 июня 2025, 12:24
В результате атаки РФ поврежден поезд №52 "Одесса – Запорожье": пассажиры эвакуированы
24 июня 2025, 12:20
Российская ракета попала в поезд: появились первые кадры
24 июня 2025, 11:57
$3 тысячи за "инвалидность": врача из Днепропетровщины поймали на взятке
24 июня 2025, 11:44
Табу на российскую музыку: украинские музыканты обратились к властям
24 июня 2025, 11:11
В Ровенской области будут судить эксправохранителя, который организовал коррупционную схему на войне
24 июня 2025, 10:55
Россия атаковала Никопольщину FPV-дронами и артиллерией: есть раненые
24 июня 2025, 10:46
В Одесской области 32-летняя женщина зарезала пенсионерку
24 июня 2025, 10:26
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
24 июня 2025, 10:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »