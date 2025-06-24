Во Львовской области женщина организовала контрабанду лесоматериалов в ЕС

фото: Бюро экономической безопасности

По материалам БЭБ во Львовской области будут судить организатору схемы незаконного вывоза лесоматериалов за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что местная жительница, зарегистрированная как физическое лицо-предприниматель, организовала контрабанду лесопродукции породы орешника в страны ЕС. Фигурантка на основании поддельных документов получала сертификаты по происхождению лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

Правоохранители задокументировали незаконное перемещение лесопродукции объемом более 18 м3 через таможенную границу Украины с использованием товарно-сопроводительных документов, содержащих ложные сведения.

Кроме того, установлен факт легализации средств, полученных незаконным путем.

Напомним, во Львовской области сельский голова разрешил приватизировать землю, предназначенную для строительства дороги.