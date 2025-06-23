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23 июня 2025, 09:59

Во Львовской области пограничники обнаружили в авто книги, которым более 100 лет

23 июня 2025, 09:59
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фото: ГПСУ
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Пограничники обнаружили у гражданина Польши книги, датируемые XIX-XX веками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

В пункте пропуска "Шегини" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили у гражданина Польши книги, датируемые XIX-XX веками. Мужчина направлялся на выезд из Украины.

Во время проверки автомобиля Mitsubishi, в автомобиле иностранца были найдены три старинные книги: одно издание 1886 года, а два других - 1912 и 1923 годов выпуска.

"На водителя составили протокол. Выявленные книги будут переданы на экспертизу для установления их культурной и исторической ценности", – говорится в сообщении.

Напомним, пограничники Львовской области получили спецоборудование почти на 2 млн грн.

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