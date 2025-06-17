Прикордонники Львівщини отримали спецобладнання майже на 2 млн грн

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

7-й прикордонний Карпатський загін значно зміцнив свої спроможності завдяки новому технічному оснащенню, переданому в рамках благодійної підтримки. Загальна вартість отриманого обладнання перевищує 1,8 мільйона гривень.

Прикордонники Львівщини отримали 10 одиниць сучасних засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Окрім того, парк безпілотної авіації поповнився новим дроном DJI Mavic 3T, який було передано в межах першого туру благодійного чемпіонату UA STEEL LEAGUE.

"Дрони і РЕБи – це основа тактичної переваги на передовій. Без них сьогодні складно забезпечити ефективне прикриття та розвідку", - повідомили прикордонники.

Нагадаємо, на Львівщині за допомогою дрона затримали жителя Києва, який вже втретє намагався втекти за кордон.