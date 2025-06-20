На Львівщині затримали посадовця Служби судової охорони, який за 4000 доларів обіцяв влаштувати на роботу

фото: ДБР

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, посадовець запропонував знайомому працевлаштування до одного з правоохоронних органів Львівської області. За свої "послуги" він вимагав 4000 доларів США.

Згодом посадовець запропонував альтернативу — роботу у Службі судової охорони з перспективою швидкого підвищення. Сума винагороди залишалася незмінною.

Посадовця і його посередника затримали під час передачі грошей.

Тепер хабарнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львівській області викрили посадовця ТрО, який виплатив 35 млн грн за фіктивну участь у боях.