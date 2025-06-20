На Львівщині затримали посадовця Служби судової охорони, який за 4000 доларів обіцяв влаштувати на роботу
Державне бюро розслідувань затримало посадовця Служби судової охорони за хабар
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
За даними слідства, посадовець запропонував знайомому працевлаштування до одного з правоохоронних органів Львівської області. За свої "послуги" він вимагав 4000 доларів США.
Згодом посадовець запропонував альтернативу — роботу у Службі судової охорони з перспективою швидкого підвищення. Сума винагороди залишалася незмінною.
Посадовця і його посередника затримали під час передачі грошей.
Тепер хабарнику загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Львівській області викрили посадовця ТрО, який виплатив 35 млн грн за фіктивну участь у боях.
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