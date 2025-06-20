15:55  20 июня
На Днепропетровщине военный устроил стрельбу во дворе, ранен ребенок
15:33  20 июня
На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года
11:06  20 июня
Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына
UA | RU
UA | RU
20 июня 2025, 21:29

Во Львовской области руководитель благотворительного фонда обманул военных и волонтера на 1,3 млн грн

20 июня 2025, 21:29
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские Львовщины разоблачили руководителя благотворительного фонда в мошенничестве

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции национальной полиции, передает RegioNews.

"Киберполицейские Львовщины совместно со следователями районного управления полиции №2 областного ГУНП при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры Львова разоблачили руководителя одного из благотворительных фондов на завладении частью средств, которые он собирал на приобретение и доставку тепловизионных прицелов, квадрокоптеров, а также семи.

В настоящее время правоохранители установили по меньшей мере 5 пострадавших, среди которых военнослужащие ВСУ и волонтер.

Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 1,3 миллиона гривен.

Напомним, во Львовской области разоблачили должностного лица ТрО, который выплатил 35 млн грн за фиктивное участие в боях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область мошенничество благотворительные фонды коррупционная схема
Во Львовской области задержали чиновника Службы судебной охраны, который за 4000 долларов обещал устроить на работу
20 июня 2025, 15:29
На Львовщине в ДТП попали Nissan и Honda: госпитализировали 3 человек
20 июня 2025, 12:10
Во Львовской области вор угрожал ножом и напал на полицейского
20 июня 2025, 10:53
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
Одна из стран Европы готова отменить защиту для украинцев
20 июня 2025, 21:39
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков "Шахедов"
20 июня 2025, 21:08
Россияне атаковали Днепропетровщину: произошел пожар, пострадали здания
20 июня 2025, 20:55
Продавал авто – мобилизовали: в ТЦК подтвердили, что используют Auto.Ria для мобилизации
20 июня 2025, 20:17
Мужчине, повредившему 80 надгробий в Киевской области, грозит до 7 лет лишения свободы
20 июня 2025, 20:14
В Днепре снимают фильм о тех, кто сменил сцену на окопы
20 июня 2025, 19:40
Нестабильная ситуация безопасности: Сумский театр отменяет представления
20 июня 2025, 19:37
В Украине семьи с детьми смогут получить денежную помощь
20 июня 2025, 19:34
В Донецкой области более 10 сел остались без воды и света
20 июня 2025, 19:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »