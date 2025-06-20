Во Львовской области руководитель благотворительного фонда обманул военных и волонтера на 1,3 млн грн

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Об этом сообщили в Департаменте киберполиции национальной полиции, передает RegioNews.

"Киберполицейские Львовщины совместно со следователями районного управления полиции №2 областного ГУНП при процессуальном руководстве Франковской окружной прокуратуры Львова разоблачили руководителя одного из благотворительных фондов на завладении частью средств, которые он собирал на приобретение и доставку тепловизионных прицелов, квадрокоптеров, а также семи.

В настоящее время правоохранители установили по меньшей мере 5 пострадавших, среди которых военнослужащие ВСУ и волонтер.

Общая сумма причиненного ущерба составляет почти 1,3 миллиона гривен.

Напомним, во Львовской области разоблачили должностного лица ТрО, который выплатил 35 млн грн за фиктивное участие в боях.