Во Львовской области задержали чиновника Службы судебной охраны, который за 4000 долларов обещал устроить на работу
Государственное бюро расследований задержало должностное лицо Службы судебной охраны за взятку
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По данным следствия, чиновник предложил знакомому трудоустройство в один из правоохранительных органов Львовской области. За свои услуги он требовал 4000 долларов США.
Впоследствии чиновник предложил альтернативу - работу в Службе судебной охраны с перспективой быстрого повышения. Сумма вознаграждения оставалась неизменной.
Чиновника и его посредника задержали во время передачи денег.
Теперь взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, во Львовской области разоблачили должностного лица ТрО, который выплатил 35 млн грн за фиктивное участие в боях.
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