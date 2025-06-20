Во Львовской области задержали чиновника Службы судебной охраны, который за 4000 долларов обещал устроить на работу

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, чиновник предложил знакомому трудоустройство в один из правоохранительных органов Львовской области. За свои услуги он требовал 4000 долларов США.

Впоследствии чиновник предложил альтернативу - работу в Службе судебной охраны с перспективой быстрого повышения. Сумма вознаграждения оставалась неизменной.

Чиновника и его посредника задержали во время передачи денег.

Теперь взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области разоблачили должностного лица ТрО, который выплатил 35 млн грн за фиктивное участие в боях.