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20 июня 2025, 15:29

Во Львовской области задержали чиновника Службы судебной охраны, который за 4000 долларов обещал устроить на работу

20 июня 2025, 15:29
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фото: ГБР
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Государственное бюро расследований задержало должностное лицо Службы судебной охраны за взятку

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, чиновник предложил знакомому трудоустройство в один из правоохранительных органов Львовской области. За свои услуги он требовал 4000 долларов США.

Впоследствии чиновник предложил альтернативу - работу в Службе судебной охраны с перспективой быстрого повышения. Сумма вознаграждения оставалась неизменной.

Чиновника и его посредника задержали во время передачи денег.

Теперь взяточнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львовской области разоблачили должностного лица ТрО, который выплатил 35 млн грн за фиктивное участие в боях.

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