фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители Львовской области разоблачили начальника штаба одного из батальонов Сил территориальной обороны ВСУ, подозреваемого в масштабной финансовой схеме. По данным следствия, в течение августа-декабря 2023 года чиновник внес в официальные рапорты ложную информацию об участии личного состава в боевых действиях.

На самом же деле военнослужащие выполняли задачи в глубоком тылу и не находились в зоне активных боевых действий. Несмотря на это, на основании поддельных документов финансовая служба ежемесячно начисляла каждому бойцу "боевые" в среднем по 100 тысяч гривен.

Общая сумма незаконных выплат составила около 35 миллионов гривен. Правоохранители уже открыли уголовное производство и проводят необходимые следственные действия, чтобы установить всех причастных к сделке. Расследование продолжается.

Должностному лицу уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержала женщина, которая требовала деньги с военного за влияние на ВЛК.