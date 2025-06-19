На Львовщине разоблачили должностного лица ТрО, который выплатил 35 млн грн за фиктивное участие в боях
Чиновник терробороны незаконно оформил "боевые" выплаты тыловым военным, убытки составили 35 миллионов гривен
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Правоохранители Львовской области разоблачили начальника штаба одного из батальонов Сил территориальной обороны ВСУ, подозреваемого в масштабной финансовой схеме. По данным следствия, в течение августа-декабря 2023 года чиновник внес в официальные рапорты ложную информацию об участии личного состава в боевых действиях.
На самом же деле военнослужащие выполняли задачи в глубоком тылу и не находились в зоне активных боевых действий. Несмотря на это, на основании поддельных документов финансовая служба ежемесячно начисляла каждому бойцу "боевые" в среднем по 100 тысяч гривен.
Общая сумма незаконных выплат составила около 35 миллионов гривен. Правоохранители уже открыли уголовное производство и проводят необходимые следственные действия, чтобы установить всех причастных к сделке. Расследование продолжается.
Должностному лицу уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о халатном отношении к военной службе в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, следствие продолжается.
Напомним, в Одессе задержала женщина, которая требовала деньги с военного за влияние на ВЛК.