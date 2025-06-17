У Дніпрі чоловік під час конфлікту зарізав свого опонента
За підозрою в умисному вбивстві поліція Дніпра затримала 35-річного чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Днями в Новокодацькому районі виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Правоохоронці встановили, що ввечері 12 червня між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого 35-річний фігурант штовхнув потерпілого, а потім завдав йому смертельного поранення ножем.
Зловмисника уже затримали. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік увірвався у будинок пенсіонера і вбив його.
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