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17 июня 2025, 16:37

Во Львовской области мужчина забил снаймого до смерти

17 июня 2025, 16:37
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Иллюстративное фото
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На Львовщине расследуют дело о жестоком избиении. Жители поселка поссорились, что привело к драке со смертельным исходом

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Во Львовской области задержали мужчину, который забил односельчанина до смерти. Теперь 36-летнему мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

По данным следствия, 13 июня в одном поселке Львовского района между двумя местными жителями 54 и 36 лет произошла ссора. Младший нанес удар кулаком по голове старшему, нанеся ему тяжелые телесные повреждения. В результате пострадавший скончался.

"Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет злоумышленнику меру пресечения", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области задержали мужчину, который до смерти забил сожителя сестры. Между мужчинами произошел конфликт. Тогда злоумышленник начал жестоко избивать потерпевшего и наносить удары ногой по голове. Впоследствии потерпевший скончался в реанимации.

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