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На Черкащині повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який побив співмешканця сестри. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Черкащині повідомили про підозру 26-річному чоловіку. За даними слідства, 31 травня він знаходився в гостях у сестри. Між ним та її співмешканцем сталась сварка. Тоді зловмисник завдав потерпілому два удари в область голови, від чого останній впав на підлогу.

Коли потерпілий лежав, чоловік продовжив бити його ногою, через що той отримав травми голови та згодом помер у реанімації. Підозрюваному обрали запобіжний захід: тримання під вартою строком на 60 діб.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік під час застілля з алкоголем жорстоко побив товариша. Потерпілий помер від отриманих травм.