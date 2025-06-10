22:15  10 червня
На Одещині чоловік пірнув із пірса в ставок і потонув
19:40  10 червня
На Харківщині розширили зону примусової евакуації, — ОВА
09:59  10 червня
На Закарпатті правоохоронці зупинили "швидку" з ухилянтами
UA | RU
UA | RU
10 червня 2025, 23:35

Бив лежачого по голові: на Черкащині чоловік забив до смерті співмешканця сестри

10 червня 2025, 23:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Черкащині повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який побив співмешканця сестри. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Черкащині повідомили про підозру 26-річному чоловіку. За даними слідства, 31 травня він знаходився в гостях у сестри. Між ним та її співмешканцем сталась сварка. Тоді зловмисник завдав потерпілому два удари в область голови, від чого останній впав на підлогу.

Коли потерпілий лежав, чоловік продовжив бити його ногою, через що той отримав травми голови та згодом помер у реанімації. Підозрюваному обрали запобіжний захід: тримання під вартою строком на 60 діб.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловік під час застілля з алкоголем жорстоко побив товариша. Потерпілий помер від отриманих травм.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Побиття
Побив до смерті та пограбував: на Волині чоловіка засудили до 9 років тюрми
29 травня 2025, 13:46
Побиття ветерана на Львівщині: поліція встановила нападників
28 травня 2025, 21:35
У Києві підліток палицею забив до смерті безпритульного
28 травня 2025, 16:52
Всі новини »
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
В Україні дорожчає важливий овоч борщового набору: яка ціна за кілограм
11 червня 2025, 00:50
ЗСУ показали, як вночі збивали російські "шахеди"
11 червня 2025, 00:25
Схема з працівником банку: на Прикарпатті аферисти вкрали в жінки 72 тисячі
10 червня 2025, 23:55
На Полтавщині під час сварки жінка побила чоловіка до смерті
10 червня 2025, 23:45
Не хотів служити: на Черкащині судили чоловіка, який відмовився від повістки
10 червня 2025, 23:25
Дружина "відбивала" чоловіка каменем: на Харківщині затримали подружжя, яке побило пердставників ТЦК та поліції
10 червня 2025, 22:55
На Одещині чоловік пірнув із пірса в ставок і потонув
10 червня 2025, 22:15
В Україні викрили "бізнесменів", які намагалися продавати трофейну зброю
10 червня 2025, 21:36
"Там наша піхота зможе стримати ворога": Бутусов пояснив, куди наімовірніше зможе просунутися РФ на Сумщині
10 червня 2025, 21:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Всі публікації »
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Всі блоги »