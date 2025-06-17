фото: Telegram/Безпечний Новомиргород

Про це повідомляє Суспільне Кропивницький, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 червня в центральній частині міста. За попередніми даними, до нападу причетні 4 неповнолітніх, ще щонайменше 8 спостерігали за конфліктом і знімали його на відео. Про подію стало відомо після появи відповідного відео у соціальних мережах.

Як повідомили в поліції, усіх учасників інциденту вже встановлено. За словами начальника відділу ювенальної превенції Сергія Бочарнікова, кримінальне провадження відкрито за статтею 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження". Цей злочин карається штрафом, громадськими роботами або виправними роботами до одного року. Щодо неповнолітніх також можуть бути застосовані примусові заходи виховного характеру - від застережень до обмеження дозвілля.

Інспекторка ювенальної превенції Ірина Німчінова зазначила, що конфлікт між дітьми тривав і раніше. Саме через старі суперечки група підлітків вирішила "з'ясувати стосунки" з потерпілою. Поліцейські також розглядають питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУпАП - неналежне виконання батьківських обов’язків. Передбачений штраф - від 850 до 1700 гривень.

Мати постраждалої дівчини подала заяву до поліції. Вона просить, щоб винні понесли відповідальність згідно із законом. За її словами, донька отримала як фізичні, так і психологічні травми. Водночас одна з матерів дівчат, причетних до бійки, стверджує, що її дитину також били раніше і планує подати зустрічну заяву.

Наразі триває слідство. Підлітків допитуватимуть у присутності психолога та законних представників. Справу взяли під контроль прокуратура та Уповноважений Верховної Ради з прав людини. У школах Новомиргорода анонсували перевірки стану виховної роботи.

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