У Львові відкрили новий рекрутинговий центр

фото Романа Балука для Львівської міської ради

У місті розпочав роботу перший в Україні рекрутинговий центр 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради, передає RegioNews.

"Відтепер у Львові діє рекрутинговий центр 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Саме тут охочі можуть дізнатися більше про службу і вакансії у цій бригаді, безпосередньо поспілкуватися з військовими, отримати інформацію та долучитися до оборони України", - йдеться у повідомленні.

Наразі бригада потребує фахівців різноманітних спеціальностей: стрільці, снайпери, гранатометники, кулеметники, оператори РЕБ та БПЛА, зв’язківці, штурмовики, медики, водії.

Центр рекрутингу працюватиме за адресою пл. Ринок, 2, в робочі дні, з понеділка до п’ятниці, з 09:00 до 18:00. Контактний телефон: 0689160028.

Нагадаємо, в травні у Львові презентували оновлений проєкт Меморіального комплексу для військових поховань.