На Львівщині за допомогою дрона затримали жителя Києва, який вже втретє намагався втекти за кордон
На Львівщині за допомогою коптера затримали 26-річного мешканця Києва, який втретє спробував незаконно перетнути державний кордон України
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Цього разу порушника виявили у Самбірському районі. Під час моніторингу території безпілотник зафіксував підозрілу особу, яка рухалася до державного рубежу поза межами пунктів пропуску.
Виявилося, що чоловік самостійно проклав собі маршрут за допомогою онлайн-картографічного сервісу. Після затримання стало відомо, що раніше мешканець столиці вже двічі намагався втекти з країни.
На киянина склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Його справу скерували до суду.
Нагадаємо, раніше на Буковині затримали двох братів, які переправляли ухилянтів за кордон за 6 000 євро.