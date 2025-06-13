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13 червня 2025, 07:10

На Львівщині за допомогою дрона затримали жителя Києва, який вже втретє намагався втекти за кордон

13 червня 2025, 07:10
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фото: ДПСУ
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На Львівщині за допомогою коптера затримали 26-річного мешканця Києва, який втретє спробував незаконно перетнути державний кордон України

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Цього разу порушника виявили у Самбірському районі. Під час моніторингу території безпілотник зафіксував підозрілу особу, яка рухалася до державного рубежу поза межами пунктів пропуску.

Виявилося, що чоловік самостійно проклав собі маршрут за допомогою онлайн-картографічного сервісу. Після затримання стало відомо, що раніше мешканець столиці вже двічі намагався втекти з країни.

На киянина склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Його справу скерували до суду.

Нагадаємо, раніше на Буковині затримали двох братів, які переправляли ухилянтів за кордон за 6 000 євро.

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