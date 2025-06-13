На Львівщині за допомогою дрона затримали жителя Києва, який вже втретє намагався втекти за кордон

фото: ДПСУ

На Львівщині за допомогою коптера затримали 26-річного мешканця Києва, який втретє спробував незаконно перетнути державний кордон України

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Цього разу порушника виявили у Самбірському районі. Під час моніторингу території безпілотник зафіксував підозрілу особу, яка рухалася до державного рубежу поза межами пунктів пропуску.

Виявилося, що чоловік самостійно проклав собі маршрут за допомогою онлайн-картографічного сервісу. Після затримання стало відомо, що раніше мешканець столиці вже двічі намагався втекти з країни.

На киянина склали адміністративний протокол за спробу незаконного перетинання державного кордону України. Його справу скерували до суду.