Пограничники Львовской области получили спецоборудование почти на 2 млн грн

фото: ГПСУ

7-й пограничный Карпатский отряд получил техническое усиление более чем на 1,8 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

7-й пограничный Карпатский отряд значительно укрепил свои возможности благодаря новому техническому оснащению, переданному в рамках благотворительной поддержки. Общая стоимость полученного оборудования превышает 1,8 миллиона гривен.

Пограничники Львовской области получили 10 единиц современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, парк беспилотной авиации пополнился новым дроном DJI Mavic 3T, переданным в рамках первого тура благотворительного чемпионата UA STEEL LEAGUE.

"Дроны и РЭБы – это основа тактического превосходства на передовой. Без них сегодня сложно обеспечить эффективное прикрытие и разведку", – сообщили пограничники.

Напомним, на Львовщине с помощью дрона задержали жителя Киева, который уже в третий раз пытался скрыться за границу.