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12 червня 2025, 16:46

У Кривому Розі чоловік зарізав 45-річну жінку під час сварки: деталі інциденту

12 червня 2025, 16:46
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Поліція затримала 33-річного чоловіка за підозрою у вбивстві знайомої

Про це повідомляє поліція Дніпроперовської області, передає RegioNews.

Поліція Кривого Рогу затримала чоловіка, якого підозрюють у вбивстві знайомої. Конфлікт між ними завершився смертельним ножовим пораненням 45-річної жінки. Поранення виявилося несумісним із життям.

Повідомлення про знайдене тіло на одній із вулиць Металургійного району надійшло до правоохоронців 6 червня. Під час розслідування співробітники відділення поліції №2 Криворізького районного управління встановили, що між підозрюваним та потерпілою виникла сварка. У результаті суперечки чоловік наніс удар ножем у груди жінці. Після цього він покинув місце події.

Правоохоронці оперативно розшукали підозрюваного. Ним виявився 33-річний місцевий житель, раніше судимий за інші злочини. У чоловіка вилучили ніж, який слугував знаряддям злочину.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч.1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Триває подальше розслідування цієї справи.

Раніше повідомлялося, що сімейна сварка у Кривому Розі завершилася смертельною трагедією.

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