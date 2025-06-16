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16 июня 2025, 23:55

Избил одного, убил другого и ранил правоохранителя: жителю Львовщины грозит пожизненное заключение

16 июня 2025, 23:55
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Фото: Нацполиция
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Во Львовской области задержали мужчину, который убил одного знакомого и избил другого. Вот только во время задержания он нанес удар работнику КОРД

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

В городе Борислав (Львовская область) задержан 34-летний мужчина. Он жестоко избил одного местного жителя, смертельно ранил другого, а во время задержания нанес ножевое ранение сотруднику спецподразделения КОРД.

Инцидент произошел днем 15 июня. Между неизвестным мужчиной и двумя жителями 33 и 38 лет произошел конфликт. Во время схватки злоумышленник жестоко избил младшего из оппонентов, нанеся ему открытую черепно-мозговую травму, а другой ударил ножом в грудь. Известно, что 38-летний потерпевший скончался на месте, а другой в реанимации.

Когда выяснили, что преступление совершил 34-летний местный житель, правоохранители отправились его задерживать. Во время задержания он нанес ножевое ранение бойцу спецподразделения КОРД. Сейчас мужчине объявили о подозрении. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Кривом Роге задержали убившего знакомую мужчину. Известно, что это произошло во время ссоры. Тогда злоумышленник схватил нож и нанес женщине удар в грудь.

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