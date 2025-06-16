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16 июня 2025, 13:59

Шокирующий инцидент на Львовщине: мобилизованный выпрыгнул из кузова грузовика

16 июня 2025, 13:59
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иллюстративное фото: varta1
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Во Львовской области полиция расследует травмирование мобилизованного во время перевозки на полигон

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 12 июня в полицию поступило сообщение от медиков о 31-летнем мужчине из Волынской области, который был доставлен в одну из львовских больниц без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

Предварительно установлено, что мобилизованный получил травмы, выпрыгнув из кузова грузового автомобиля при перевозке на военный полигон.

Правоохранители открыли уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, в столице во время транспортировки в сборный пункт ТЦК двое мобилизованных предприняли попытку побега из авто, в результате падения на дорогу один из них погиб.

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война Волынская область Львовская область грузовик мобилизация ТЦК полигон
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