Во Львовской области 48-летний водитель сбил женщину на велосипеде

фото: Национальная полиция

В Новом Роздоле Львовской области в результате наезда автомобиля травмирована велосипедистка. Полиция выясняет обстоятельства ДТП

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июня на бульваре Довженко.

Как предварительно установили правоохранители, 48-летний местный житель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, совершил наезд на 28-летнюю велосипедистку, жительницу Нового Роздола.

В результате столкновения женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, 14 июня в Полтаве автомобиль въехал в парковку, пострадали пять человек.