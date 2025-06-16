Во Львовской области 48-летний водитель сбил женщину на велосипеде
В Новом Роздоле Львовской области в результате наезда автомобиля травмирована велосипедистка. Полиция выясняет обстоятельства ДТП
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 15 июня на бульваре Довженко.
Как предварительно установили правоохранители, 48-летний местный житель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, совершил наезд на 28-летнюю велосипедистку, жительницу Нового Роздола.
В результате столкновения женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.
Мужчине грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.
Напомним, 14 июня в Полтаве автомобиль въехал в парковку, пострадали пять человек.
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