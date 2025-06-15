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15 июня 2025, 15:53

Во Львове взорвался электрический кабель: часть города без света

15 июня 2025, 15:53
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иллюстративное фото: Львовоблэнерго
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Сегодня, 15 июня, на улице Субботовской во Львове взорвался электрический кабель. Из-за аварии часть города осталась без электроснабжения

Об этом сообщает Львовский городской совет, передает RegioNews.

В Железнодорожной райадминистрации уточнили, что никто из жителей не пострадал. Из-за аварийной ситуации часть Левандовки временно осталась без света.

Бригады "Львовоблэнерго" работают на месте для восстановления электроснабжения.

Напомним, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами, в Херсонской области ввели графики отключений света.

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