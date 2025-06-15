Во Львове взорвался электрический кабель: часть города без света
Сегодня, 15 июня, на улице Субботовской во Львове взорвался электрический кабель. Из-за аварии часть города осталась без электроснабжения
Об этом сообщает Львовский городской совет, передает RegioNews.
В Железнодорожной райадминистрации уточнили, что никто из жителей не пострадал. Из-за аварийной ситуации часть Левандовки временно осталась без света.
Бригады "Львовоблэнерго" работают на месте для восстановления электроснабжения.
Напомним, из-за повреждения энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами, в Херсонской области ввели графики отключений света.
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