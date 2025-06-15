Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

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Смертельная авария произошла 13 июня в селе Ожидов Золочевского района. Велосипедист скончался на месте ДТП

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 22:50 на автодороге "Киев-Чоп" микроавтобус Renault Master наезд на велосипедиста - 40-летнего местного жителя. За рулем микроавтобуса находился 26-летний житель Луцка.

"От полученных травм велосипедист скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства трагической аварии. В настоящее время продолжается следствие.