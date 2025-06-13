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13 июня 2025, 16:26

Во Львове открыли новый рекрутинговый центр

13 июня 2025, 16:26
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фото Романа Балука для Львовского городского совета
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В городе начал работу первый в Украине рекрутинговый центр 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета, передает RegioNews.

"Отныне во Львове действует рекрутинговый центр 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады. Именно здесь желающие могут узнать больше о службе и вакансиях в этой бригаде, напрямую пообщаться с военными, получить информацию и присоединиться к обороне Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время бригада нуждается в специалистах различных специальностей: стрелки, снайперы, гранатометчики, пулеметчики, операторы РЭБ и БПЛА, связисты, штурмовики, медики, водители.

Центр рекрутинга будет работать по адресу пл. Рынок, 2, в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Контактный телефон 0689160028.

Напомним, в мае во Львове был презентован обновленный проект Мемориального комплекса для военных захоронений.

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