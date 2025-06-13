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13 июня 2025, 14:11

Во Львовской области сельский голова разрешил приватизировать землю, предназначенную для строительства дороги

13 июня 2025, 14:11
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фото: ГБР
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На Львовщине бывший сельский голова согласовал выделение земли под приватизацию, несмотря на ее назначение для строительства дороги

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ведомства сообщили о подозрении бывшему председателю Солонковского сельского совета Львовского района. По данным следствия, должностное лицо согласовало выделение земельного участка в частную собственность, несмотря на то, что эта территория была зарезервирована для строительства дороги.

Участок передали без участия профильного отдела сельсовета, а в документации не было указано его назначение под транспортную инфраструктуру.

По предварительной оценке, территориальная община понесла убытки на сумму 779 тыс. 620 грн. Выбывший из коммунальной собственности земельный участок арестован.

За служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия, должностному лицу грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области чиновника будут судить за незаконную приватизацию земли стоимостью 1,3 млн грн.

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