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03 квітня 2025, 15:53

На Львівщині посадовця судитимуть за незаконну приватизацію землі вартістю 1,3 млн грн

03 квітня 2025, 15:53
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фото: ілюстративне
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Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо начальника земельного відділу Солонківської сільської ради у Львівські області. Посадовець допоміг незаконно передати у приватну власність ділянку землі, яка коштує близько 1,3 млн грн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Скориставшись відсутністю реєстрації частини землі у Державному земельному кадастрі, посадовець погодив її передачу приватній особі. При цьому чиновник не повідомив про те, що ця земля має обмеження та її приватизація суперечить генплану міста.

У результаті чиновник незаконно передав приватній особі ділянку площею 0,15 га, що спричинило громаді збитки майже на 1,3 млн гривень.

Посадовця обвинувачують у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2. ст. 364 КК України).

Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області судитимуть керівництво військової частини і директора підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових.

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