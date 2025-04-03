На Львівщині посадовця судитимуть за незаконну приватизацію землі вартістю 1,3 млн грн
Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо начальника земельного відділу Солонківської сільської ради у Львівські області. Посадовець допоміг незаконно передати у приватну власність ділянку землі, яка коштує близько 1,3 млн грн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Скориставшись відсутністю реєстрації частини землі у Державному земельному кадастрі, посадовець погодив її передачу приватній особі. При цьому чиновник не повідомив про те, що ця земля має обмеження та її приватизація суперечить генплану міста.
У результаті чиновник незаконно передав приватній особі ділянку площею 0,15 га, що спричинило громаді збитки майже на 1,3 млн гривень.
Посадовця обвинувачують у зловживанні владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2. ст. 364 КК України).
Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Львівській області судитимуть керівництво військової частини і директора підприємства, які організували постачання неякісного меду для військових.