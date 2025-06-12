Податківець із Хмельниччини сяде за ґрати через ДТП, у якій постраждало три жінки

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Суд визнав колишнього посадовця податкової служби винним у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжких тілесних ушкоджень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

ДТП сталася 14 липня 2023 року неподалік села Правдівка Хмельницького району. Податківець за кермом власного авто під час обгону не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. Через це машина потерпілих з’їхала на узбіччя та врізалася в дерево.

У ДТП постраждали пасажири іншого авто: дві жінки 58 і 32 років дістали легкі та середні травми, а 53-річна жінка втратила селезінку.

Розслідування показало, що водій був тверезий, але саме його грубе порушення правил дорожнього руху стало причиною аварії.

Суд призначив йому 3 роки ув’язнення та заборону керувати автомобілем на 3 роки.

Нагадаємо, на Хмельниччині п'яний водій на смерть збив людину та втік.