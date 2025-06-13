На Львовщине подросток попал в больницу после наезда автомобиля

фото: Национальная полиция

В Дрогобыче 15-летний парень травмирован в результате наезда автомобиля. Полицейские устанавливают обстоятельства

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ДТП произошло 12 июня на улице Трускавецкой в Дрогобыче.

По предварительным данным, 47-летняя водитель автомобиля Audi A3, жительница одного из сел Стрыйского района, совершила наезд на 15-летнего пешехода, местного жителя.

В результате ДТП, парень получил телесные повреждения и был срочно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, в ночь на 12 июня в селе Столпин Ровенской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погибавшее 22-летний мужчина.