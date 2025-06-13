На Львовщине с помощью дрона задержали жителя Киева, который третий раз пытался сбежать за границу

фото: ГПСУ

На Львовщине с помощью коптера задержали 26-летнего жителя Киева, который в третий раз попытался незаконно пересечь государственную границу Украины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

В этот раз нарушителя обнаружили в Самборском районе. Во время мониторинга территории беспилотник зафиксировал подозрительное лицо, двигавшееся к государственному рубежу за пределами пунктов пропуска.

Оказалось, что мужчина самостоятельно проложил себе маршрут с помощью онлайн-картографического сервиса. После задержания стало известно, что ранее житель столицы уже дважды пытался сбежать из страны.

На киевлянина был составлен административный протокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Его дело было направлено в суд.