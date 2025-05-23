фото: прокуратура

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Організаторами схеми виявилися двоє рідних братів – колишні працівники лісового господарства. Добре орієнтуючись у прикордонній місцевості, чоловіки налагодили "бізнес", вартістю 6000 євро з одного "клієнта".

За даними слідства, у травні цього року фігуранти спробували нелегально вивезти 28-річного мешканця Чернівців до Румунії. Щоб уникнути викриття, переправлення організували через об’їзні маршрути, використовуючи два авто для оминання блокпостів. Утім, у день спроби перетину одного з братів зупинили правоохоронці. Йому вдалося попередити іншого, який висадив "ухилянта" та намагався втекти. Проте обох затримали.

Фігурантам оголосили підозру. Суд взяв їх під варту з альтернативою застави на загальну суму майже 500 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Буковині прикордонники за допомогою фотопастки затримали порушників, які намагались втекти до Румунії.