15:19  11 червня
На Хмельниччині офіцер ЗСУ організував корупційну схему на постачанні хліба
12:52  11 червня
У Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна - поліція вчасно втрутилася
10:37  11 червня
У Львові скутер збив літню жінку: її госпіталізували
UA | RU
UA | RU
11 червня 2025, 15:52

СБУ та поліція будуть проводити спецоперацію у Львові для виявлення диверсантів

11 червня 2025, 15:52
Читайте также на русском языке
фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці проводитимуть безпекові заходи у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Управління СБ України у Львівській області.

Як зазначається, Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 12 по 16 червня цього року.

До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, у Львові діти принесли до школи зброю.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Львів безпека поліція Львівська область
На Львівщині чоловік посадив 8-річну доньку за кермо: його оштрафували
11 червня 2025, 14:07
На Львівщині прикордонники виявили в авто незадекларовані препарати на 800 000 грн
11 червня 2025, 13:44
На Львівщині прикордонники викрили масштабну схему фальсифікації тютюнових виробів
11 червня 2025, 12:42
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі
11 червня 2025, 16:52
Відпочинок завершився "швидкою": на Потавщині жінку на воді "збив" вейкбордист
11 червня 2025, 16:47
Під завалами харківського підприємства рятувальники виявили друге тіло
11 червня 2025, 16:41
Правець в Україні: три випадки за 5 місяців, два з яких – летальні
11 червня 2025, 15:58
У Дніпрі біля квіткового магазину знайшли гранату - поліція оточила територію
11 червня 2025, 15:55
Хліб в Україні подорожчає: експерт назвав причини
11 червня 2025, 15:46
Українці стали частіше виїжджати за кордон
11 червня 2025, 15:39
Запорізькі поліцейські викрили незаконне видобування води на 2,7 млн грн
11 червня 2025, 15:38
На Одещині прикордонники затримали зловмисників, які за 10,5 тис. доларів організували трансфер за кордон
11 червня 2025, 15:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »