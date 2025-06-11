СБУ та поліція будуть проводити спецоперацію у Львові для виявлення диверсантів

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Управління СБ України у Львівській області.

Як зазначається, Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні (безпекові) заходи на території м. Львів, які триватимуть з 12 по 16 червня цього року.

До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції.

Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, у Львові діти принесли до школи зброю.