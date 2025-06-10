Фото: Нацполиция

Во Львовской области перед судом предстанет женщина, которая ударила мужчину ножом. От полученных ран он скончался

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews .

31 марта около 21:00, 31-летняя жительница Николаева во время бытового конфликта ударила ножом 30-летнего мужчину. Известно, что это произошло, когда у них было застолье с алкоголем. От полученного ранения мужчина скончался.

Правоохранители завершили расследование и направили на рассмотрение суда обвинительный акт. Женщине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.