Во Львовской области женщина убила мужчину ножом во время застолья
Во Львовской области перед судом предстанет женщина, которая ударила мужчину ножом. От полученных ран он скончался
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
31 марта около 21:00, 31-летняя жительница Николаева во время бытового конфликта ударила ножом 30-летнего мужчину. Известно, что это произошло, когда у них было застолье с алкоголем. От полученного ранения мужчина скончался.
Правоохранители завершили расследование и направили на рассмотрение суда обвинительный акт. Женщине грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Напомним, ранее на Волыни судили мужчину. Он в нетрезвом состоянии поссорился со своим товарищем. Конфликт перерос в драку: он нанес знакомому травмы, от которых тот умер.
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