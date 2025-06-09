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09 червня 2025, 15:31

Сімейна сварка у Кривому Розі завершилася смертельною трагедією

09 червня 2025, 15:31
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Смертельний удар ножем у Кривому Розі. Фото: Національна поліція України.
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Під час сімейного конфлікту 35-річна жінка завдала ножового поранення чоловіку, який від травм помер на місці

У ніч на 7 червня у Кривому Розі, в одному з багатоквартирних будинків Тернівського району, сталася трагедія. Про це повідомляє RegionNews із посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Під час конфлікту між подружжям 35-річна жінка завдала чоловіку ножового поранення. Потерпілий, 36-річний місцевий житель, помер від отриманої травми.

Правоохоронці з відділення поліції №5 Криворізького районного управління швидко прибули на місце події. Вони виявили та вилучили ніж, яким було скоєно злочин. Нападницю затримали відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

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За інформацією слідства, того вечора між подружжям виникла суперечка, яка переросла у сварку. Жінка вдарила чоловіка ножем, що виявилося смертельним для нього. Тепер правоохоронці розслідують всі обставини цієї трагедії.

Слідчі вже повідомили затриманій про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). Якщо її вину буде доведено, жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліція продовжує роботу над з'ясуванням усіх деталей інциденту.

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