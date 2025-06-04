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04 июня 2025, 14:07

Во Львовской области судили вылезшую на дорожный знак школьницу и снявшую видео под российскую музыку

04 июня 2025, 14:07
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фото: freepik.com
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Во Львовской области судили девушку, которая вылезла на дорожный знак и сняла видеоролик под русскую музыку

Об этом говорится в приговоре, вынесенном Яворивским районным судом, передает RegioNews.

Событие произошло в апреле на дороге на границе между Яворовским и Львовским районами.

Несовершеннолетняя девушка вылезла на дорожный знак "Рава-Русская", снятая на видео под российскую музыку и опубликованная в социальных сетях.

"Своими действиями ЛИЦО_1 совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.173 КупАП", - говорится в материалах дела.

На судебном заседании хулиганка признала свою вину и раскаялась. Учитывая ее возраст, к нарушительнице применили предупреждение.

Напомним, во Львовской области патрульные остановили пьяного водителя маршрутки.

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