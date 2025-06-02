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02 червня 2025, 16:17

На Львівщині прикордонники знайшли в авто монети сторічної давнини

02 червня 2025, 16:17
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фото: ДПСУ
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На українсько-польському кордоні, у пункті пропуску «Шегині», прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін зупинили спробу незаконного переміщення через державний кордон колекції старовинних монет, що можуть становити культурну чи історичну цінність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Вантаж знайшли в автомобілі марки Jeep, яким керував 49-річний мешканець Київщини. Під час перевірки в транспортному засобі було виявлено 14 монет різного номіналу, датованих 1915, 1922 та 1924-1927 роками.

Знахідку вилучили. Її направлять на експертизу, яка має визначити їхню автентичність та потенційну цінність.

Нагадаємо, прикордонники Львівщини отримали FPV-дрони на понад 1,3 млн грн.

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