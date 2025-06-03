На Львівщині прикордонники виявили в авто заборонені пігулки з наркотичними та психотропними речовинами

фото: ДПСУ

У Львівській області прикордонники зафіксували спроби незаконного переміщення препаратів, що містять наркотичні та психотропні речовини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Зокрема, в пункті пропуску "Краківець" під час огляду автомобіля Mercedes, що прямував з Франції до Тернополя, у багажному відділенні було виявлено коробку з 269 таблетками, обіг яких обмежено через вміст наркотичних і психотропних речовин.

У пункті пропуску "Нижанковичі" в автомобілі Volkswagen, в якому прямував громадянин Польщі, прикордонники знайшли 30 пігулок із вмістом наркотичних речовин.

Ще один випадок було зафіксовано в пункті пропуску "Рава-Руська". Там під час перевірки автомобіля Nissan прикордонники виявили таблетки, що містили прекурсори - хімічні речовини, які можуть використовуватись для виготовлення наркотиків.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники знайшли в авто монети сторічної давнини.