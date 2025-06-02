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02 июня 2025, 16:17

Во Львовской области пограничники нашли в авто монеты столетней давности

02 июня 2025, 16:17
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фото: ГПСУ
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На украинско-польской границе, в пункте пропуска «Шегини», пограничники 7 пограничный Карпатский отряд остановили попытку незаконного перемещения через государственную границу коллекции старинных монет, которые могут представлять культурную или историческую ценность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Груз нашли в автомобиле марки Jeep, которым управлял 49-летний житель Киевщины. В ходе проверки в транспортном средстве было обнаружено 14 монет разного номинала, датированных 1915, 1922 и 1924-1927 годами.

Находку изъяли. Ее направят на экспертизу, которая должна определить их подлинность и потенциальную ценность.

Напомним, пограничники Львовщины получили FPV-дроны более чем на 1,3 млн грн.

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