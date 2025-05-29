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29 травня 2025, 19:55

У Львові затримали "бізнесмена", який робив дружині потенційного призовника фейкову інвалідність

29 травня 2025, 19:55
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Фото: Нацполіція
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У Львові викрили чоловіка, який робив фейковий діагноз для жінки. Це було для того, щоб її чоловік міг виїхати за кордон

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці у Львові затримали чоловіка, який за 16 тисяч доларів за фейковий діагноз дружини військовозобов'язаного. За даними поліції, чоловік збирався виготовити дружині "клієнта" медичні документи, з якими можна було б виїхати за кордон. Тобто, військовозобов'язаний міг би бути "супроводжуючим".

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він отримував кошти від "клієнта". Йому повідомили про підозру. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше у Харківській області викрили жінку, яка за 6 тисяч гривень влаштовувала військовозобов'язаним чоловікам фіктивні шлюби. Нареченою була її знайома, яка мала інвалідність. Таким чином, чоловіки отримували можливість виїхати за кордон.

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