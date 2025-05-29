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29 мая 2025, 19:55

Во Львове задержали "бизнесмена", который делал жене потенциального призывника фейковую инвалидность

29 мая 2025, 19:55
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Фото: Нацполиция
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Во Львове разоблачили мужчину, который делал фейковый диагноз для женщины. Это было для того, чтобы ее муж мог уехать за границу

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители во Львове задержали мужчину, который за 16 тысяч долларов за фейковый диагноз жены военнообязанного. По данным полиции, мужчина собирался изготовить жене "клиента" медицинские документы, с которыми можно было бы уехать за границу. То есть военнообязанный мог бы быть "сопровождающим".

Правоохранители задержали подозреваемого, когда получал средства от "клиента". Ему сообщили о подозрении. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, ранее в Харьковской области разоблачили женщину, которая за 6 тысяч гривен устраивала военнообязанным мужчинам фиктивные браки. Невестой была ее знакомая, имевшая инвалидность. Таким образом, мужчины получали возможность уехать за границу.

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