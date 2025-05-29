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29 травня 2025, 15:47

На Черкащині судили чоловіка з хронічною хворобою за ухилення від мобілізації

29 травня 2025, 15:47
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На Черкащині винесли вирок чоловіку, який відмовився приймати повістку. Він свою провину не визнав

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Черкащині судили чоловіка, який отримав повістку, але відмовився від мобілізації. При цьому коли він проходив ВЛК у 2024 році, його визнали придатним до військової служби.

За словами чоловіка, він їхав у авто в Черкасах. Біля в'їзду до міста його зупинили працівники ТЦК та відвезли його до терцентру комплектування. Там чоловік викликав поліцію, проте правоохоронців до нього нібито не впустили.

Також він зазначив, що ВЛК він не проходив, бо не мав ніяких документів на підтвердження його захворювань та діагнозів. Після цього йому дали повістку, але він відмовився, бо нібито просив відправити його на ВЛК.

У працівників ТЦК був висновок ВЛК, але чоловік із ним не погодився. За його словами, він був комісований ще у 2002 році, тому він писав скаргу, проте її не прийняли. Після цього йому знову вручали повістку, але він попросив йому надати можливість забрати автомобіль.

Суд встановив, що в чоловіка діагностована хронічна люмбалгія. Водночас ВЛК це не врахувала. Попри заяви, чоловік так і не оскаржив рішення ВЛК. Тому в результаті суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Волині чоловіка засудили за ухилення від мобілізації. Він заявив, що має проблеми з зором. Проте суд врахував, що його здоров'я не є підставою для звільнення від мобілізації.

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