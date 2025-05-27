Намагався виїхати за кордон з підробленим документом про зникнення безвісти батька: на Львівщині затримали киянина

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На кордоні з Польщею викрито спробу незаконного перетину з використанням фальшивих документів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як зазначається, у пункті пропуску "Краківець", під час перевірки документів у 23-річного мешканця Києва, прикордонники 7 прикордонний Карпатський загін виявили підроблене сповіщення про зникнення безвісти члена сім’ї.

Згідно з "документом", батько чоловіка нібито зник безвісти на Запорізькому напрямку влітку 2024 року. Однак під час детальної перевірки з’ясувалося, що документ - підробка.

Згодом з’ясувалось, що його батько живий і перебуває в Австрії, а чоловік придбав підробку, щоб виїхати за кордон.

Прикордонники передали чоловіка співробітникам Нацполіції для подальшого з’ясування обставин.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть інспекторку митниці, яка незаконно вивезла до Польщі чотирьох чоловіків.