Вибух гранати на Львівщині: поліція розшукує зловмисника

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 25 травня у Шептицькому районі стався вибух гранати на подвір'ї домогосподарства

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews..

Зазначається, що ніхто не постраждав, однак уламками пошкоджено припаркований поруч автомобіль та вікна будинку.

Попередньо відомо, що вибухнула граната, тип та походження якої наразі встановлюються.

Поліцейські розшукують зловмисника.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, на Рівненщині через вибух гранати постраждав 19-річний хлопець.

Раніше на Миколаївщині у дворі будинку вибухнула граната, загинув 3-річний хлопчик. Жінка, яка принесла боєприпас у двір до сусідів, померла у лікарні.