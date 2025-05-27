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27 травня 2025, 02:41

У Львові жінка вигадала хворобу дитини й отримала 300 тисяч гривень соцвиплат

27 травня 2025, 02:41
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фото: з відкритих джерел
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Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної львів’янки за фактом шахрайства та підроблення офіційних документів

Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.

Жінка незаконно отримала майже 300 тисяч гривень бюджетних коштів – як компенсацію за послугу "Муніципальна няня" та допомогу по догляду за нібито хворою дитиною.

Щоб оформити ці виплати, фігурантка подала до управління соцзахисту підроблені документи. Зокрема, довідку про важке захворювання дитини, якого насправді не було.

Суд наклав арешт на майно обвинуваченої для відшкодування завданих збитків.

Окремо правоохоронці розслідують справу щодо особи, яка допомогла оформити фальшиві медичні документи – тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Сумщині жінка майже пів року отримувала пенсію мертвого сусіда. Фігурантці оголосили підозру.

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