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27 мая 2025, 11:28

Пытался уехать за границу с поддельным документом об исчезновении без вести отца: во Львовской области задержали киевлянина

27 мая 2025, 11:28
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На границе с Польшей разоблачена попытка незаконного пересечения с использованием фальшивых документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

Как отмечается, в пункте пропуска "Краковец", во время проверки документов у 23-летнего жителя Киева, пограничники 7 пограничный Карпатский отряд обнаружили поддельное уведомление о пропаже без вести члена семьи.

Согласно "документу", отец мужчины якобы пропал без вести на Запорожском направлении летом 2024 года. Однако во время детальной проверки выяснилось, что документ – подделка.

Впоследствии выяснилось, что его отец жив и находится в Австрии, а мужчина приобрел подделку, чтобы уехать за границу.

Пограничники передали мужчину сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Напомним, во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин.

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