Пытался уехать за границу с поддельным документом об исчезновении без вести отца: во Львовской области задержали киевлянина
На границе с Польшей разоблачена попытка незаконного пересечения с использованием фальшивых документов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.
Как отмечается, в пункте пропуска "Краковец", во время проверки документов у 23-летнего жителя Киева, пограничники 7 пограничный Карпатский отряд обнаружили поддельное уведомление о пропаже без вести члена семьи.
Согласно "документу", отец мужчины якобы пропал без вести на Запорожском направлении летом 2024 года. Однако во время детальной проверки выяснилось, что документ – подделка.
Впоследствии выяснилось, что его отец жив и находится в Австрии, а мужчина приобрел подделку, чтобы уехать за границу.
Пограничники передали мужчину сотрудникам Нацполиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Напомним, во Львовской области будут судить инспекторку таможни, которая незаконно вывезла в Польшу четырех мужчин.