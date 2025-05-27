Смертельна ДТП у Львові: 22-річний водій збив пішохода

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 27 травня, близько опівночі, на вулиці Кульпарківській.

Водій автомобіля Mazda, 22-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 48-річного мешканця Івано-Франківської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Хмельницькій області слідчі повідомили про підозру 28-річному водієві, який у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть людину та втік із місця події.