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27 травня 2025, 11:13

Смертельна ДТП у Львові: 22-річний водій збив пішохода

27 травня 2025, 11:13
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фото: Національна поліція
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У Львові внаслідок наїзду автомобіля загинув пішохід. Правоохоронці встановлюють обставини події

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 27 травня, близько опівночі, на вулиці Кульпарківській.

Водій автомобіля Mazda, 22-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 48-річного мешканця Івано-Франківської області.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Хмельницькій області слідчі повідомили про підозру 28-річному водієві, який у стані алкогольного сп'яніння збив на смерть людину та втік із місця події.

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