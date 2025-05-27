Смертельное ДТП во Львове: 22-летний водитель сбил пешехода
Во Львове в результате наезда автомобиля погиб пешеход. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 мая, около полуночи, на улице Кульпарковской.
Водитель автомобиля Mazda, 22-летний львовянин, совершил наезд на пешехода, 48-летнего жителя Ивано-Франковской области.
От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия.
Полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Напомним, в Хмельницкой области следователи сообщили о подозрении 28-летнему водителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил насмерть человека и скрылся с места происшествия.