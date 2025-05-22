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22 травня 2025, 11:43

На Львівщині дівчина на мотоциклі збила пішохода

22 травня 2025, 11:43
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фото: Національна поліція
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На Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали неповнолітня мотоциклістка та пішохід

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що аварія трапилася 21 травня у селі Вовче Самбірського району Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 15-річна мешканка району, керуючи мотоциклом Musstang MT150, здійснила наїзд на 58-річного чоловіка, жителя того ж району.

Унаслідок аварії обоє учасників ДТП отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.

Поліція продовжує встановлювати обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині внаслідок ДТП постраждало троє малолітніх дітей.

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