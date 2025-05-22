На Львовщине девушка на мотоцикле сбила пешехода
Во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несовершеннолетняя мотоциклистка и пешеход
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла 21 мая в селе Вовче Самбирского района Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, 15-летняя жительница района, управляя мотоциклом Musstang MT150, совершила наезд на 58-летнего мужчину, жителя того же района.
В результате аварии оба участника ДТП получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
Полиция продолжает устанавливать происшествия.
Напомним, на Тернопольщине в результате ДТП пострадали трое малолетних детей.
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